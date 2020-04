El saltador mexicano Jair Ocampo, medallista en los Mundiales de Natación de Barcelona 2013, reconoció este miércoles haberse deprimido por el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio y consideró que la crisis del COVID-19 "es una alerta para saber que estamos haciendo las cosas mal".

"Fue un balde de agua fría saber que se han pospuesto, nunca pensé que se aplazaran un año. Esta situación me pone triste; esta vez me deprimió el panorama oscuro en el que entramos. No sé cuándo regresaré a una alberca", dijo a Efe el competidor.