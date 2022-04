El pasador Baker Mayfield afirmó este miércoles que los Cleveland Browns le irrespetaron al no cumplir con la estabilidad laboral que le prometieron hace cuatro años.

"Me faltaron al respeto ciento por ciento porque me dijeron una cosa y ellos hicieron otra. Lo entendí porque he tenido cuatro entrenadores diferentes en cuatro años y ahora esto", explicó Mayfield, quien llegó a la institución en 2018.