Fotografía fechada el 23 de febrero de 2020 en la que se observa al peruano Sebastián 'Oddie' Niño, de Isurus, durante el enfrentamiento de su equipo ante All Knights, correspondiente a la semana 2 de la Liga Latinoamérica de League of Legends en Ciudad de México (México). EFE/ Riot Games SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS

El peruano Sebastián 'Oddie' Niño, jungla del bicampeón Isurus, se retirará del League of Legends tras la conclusión del Clausura 2020, debido a que ya no disfruta al jugar.

"Tomo la decisión porque ya no siento el juego como antes, no es que lo odie o no me guste, sino que ya no vivo esa emoción de años anteriores y no quiero forzarme a jugar", explicó a Efe.