El peruano Anderson Santamaría, defensa del Atlas mexicano, dijo este jueves que trabaja para llegar a su tope futbolístico después de superar una lesión y con ello mantenerse en las convocatorias de la selección de Perú.

"La lesión fue muy dura para mí, me costó volver a recuperar el nivel óptimo que yo deseaba. No he llegado a mi techo, quiero seguir mejorando mi nivel para que se vea reflejado hasta el final del torneo y sobre todo también en la selección", explicó en rueda de prensa.