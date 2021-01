El delantero marroquí del Sevilla Youssef En-Nesyri (c) celebra con sus compañeros tras marcar el 1-0 durante el partido correspondiente a la jornada 20 de LaLiga Santander en el estadio Sánchez Pizjuán. EFE/Julio Muñoz

Después de las decepciones sufridas en la Supercopa y en la Copa del Rey y de sacar más que discretos empates en sus visitas a Elche y Osasuna, el Real Madrid encontró la vía perdida para resucitar y reencontrarse por momentos con su mejor versión del curso para sacar un triunfo imprescindible en Mendizorroza ante el Alavés (1-4), al que aguó su centenario.

No le quedaba otra al equipo dirigido en esta ocasión desde el banquillo por David Bettoni y desde casa por Zinedine Zidane, quien no pudo viajar víctima de la covid-19. El bache era profundo. El único resultado posible para el conjunto blanco era el triunfo después de los disgustos experimentados los días pasados para no rendirse aún en LaLiga pese a que la ventaja del Atlético de Madrid es más que notable.