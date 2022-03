Tom Brady está de vuelta. "El trabajo no está acabado", así justificó TB12 su regreso a la NFL un mes y medio después de anunciar su retirada. Las casas de apuestas estadounidenses lo celebran. El volumen de jugadas sobre Brady y los Buccaneers se disparó. El 70 % de los apostadores invirtieron su dinero en el legendario "quarterback" como nuevo MVP y el título de los "Bucs" ya se paga un 65 % menos.

Negocio redondo para las casas de apuestas, lo fue mucho menos para el aficionado que el pasado sábado, 24 horas antes de que Brady anunciara su regreso, desembolsó 500.000 dólares para comprar el balón del que se creía ser el último "touchdown" propiciado por el mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers en la NFL.

El mensaje de Brady publicado en sus redes sociales en la tarde americana del pasado domingo recibió en pocas horas más de 100.000 comentarios y más de 600.000 "me gusta''. La noticia de su regreso dio la vuelta al mundo en pocos minutos y revolucionó por completo la percepción de los equilibrios de la NFL, aseguran a EFE portavoces de "FanDuel", una de las casas de apuestas más importantes de Estados Unidos.

"Estamos muy ilusionados por tener a Tom Brady de vuelta. El domingo, cuando anunció su regreso, fue un gran día. Después de su mensaje, los Buccaneers pasaron de pagar +2200 (23.00, según el estilo de pago de las apuestas europeas) to +750 (8.50) en el mercado para ser campeones de la Super Bowl", cuenta Kevin Hennessey de FanDuel.

Los Buccaneers, que este año fueron eliminados en los cuartos de final de los "playoff" por Los Ángeles Rams, tras ser campeones en 2021, la primera temporada de Brady con el nuevo equipo, son ahora considerados los segundos favoritos de cara al nuevo curso.

Solo los Buffalo Bills de Josh Allen salen por delante de los Buccaneers, según las casas de apuestas.

A sus 44 años, el mariscal de campo de San Mateo (California) sigue siendo un auténtico dominador de la NFL y los siete títulos conquistados, todo un récord en la historia de este deporte, no saciaron su hambre de éxito y competición.

Encara la vigésima tercera temporada de su carrera en la NFL y, en cuanto se difundió la noticia, el 70 % de las apuestas sobre el MVP del curso 2022-2023 llevaban su nombre.

Su victoria se paga +900 (10.00, según la fórmula de pago europea), y pese a que Russell Wilson, de los Denver Broncos, Joe Burrow, de los Cincinnati Bengals, y Josh Allen, de los Buffalo Bills, son considerados favoritos por las casas de apuestas, el legendario Brady acapara una enorme parte de confianza.

"En general, los Tampa Bay 'Bucs' son el duodécimo equipo sobre el que más apuestan nuestros clientes y son sextos por lo que refiere a sus opciones de llegar a jugarse la Super Bowl el próximo año", asegura Hennessey.

Tras el terremoto generado el pasado 1 de febrero, cuando Brady anunció su retirada del fútbol americano, el californiano se replanteó su decisión y regresa decidido a terminar "el trabajo" empezado en Tampa.

"En estos últimos dos meses me di cuenta de que mi sitio sigue siendo el campo y no la grada. Ese momento ya llegará, pero no es ahora. Quiero a mis compañeros y amo a mi familia. Ellos lo hacen posible. Volveré a jugar por mi vigésima tercera temporada en Tampa", escribió Brady en Twitter, tras pasar el último fin de semana en Manchester, para ver el partido de la Premier League entre el United y el Tottenham Hotspur.

"El trabajo no se ha acabado", concluyó el 15 veces seleccionado al Pro Bowl y legendario mariscal de campo. Los aficionados al fútbol americano, los de los Buccaneers y las casas de apuestas, por distintas razones, lo celebran.

Andrea Montolivo