El técnico venezolano César Farías, que firmó contrato este jueves hasta diciembre de 2023 con el Aucas de Quito, aseguró que el conjunto ecuatoriano es el ideal en su propósito de conseguir cosas grandes, con el respaldo de los directivos del club y de la plantilla.

"El proyecto de Aucas me agradó porque coincide con mis propósitos, porque como filosofía de vida no me detengo, y cuando encuentro un lugar que confluye con aspectos positivos, invita a soñar y a creer que se puede lograr cosas importantes", dijo Farías en la su presentación oficial como nuevo entrenador del equipo quiteño.