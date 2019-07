El uruguayo Guillermo Almada, entrenador del Santos Laguna del fútbol mexicano, insistió hoy en que su equipo saldrá con la misma ambición en su estadio y fuera porque esa es su manera de asumir el juego.

"Vamos a intentar hacer lo mismo de locales y de visitantes. No iremos de visita a tener otra propuesta, no siento el fútbol de esa manera y no le transmito eso a mis futbolistas", señaló el estratega en una rueda de prensa.