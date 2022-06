El uruguayo Sebastián Cáceres, defensa del América del fútbol mexicano, negó este viernes que exista una oferta del Getafe para llevarlo a la liga española y aseguró que está concentrado en salir campeón con las Águilas.

"Mi cabeza está al cien por ciento en el América porque no hay nada en concreto. A mí no me dijeron nada del Getafe, la verdad es que yo me enteré por Twitter, así que si no hay nada concreto yo estoy firme en el América pensando sólo en el título", afirmó.