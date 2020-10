El uruguayo Federico Viñas, delantero de las Águilas del América del fútbol mexicano, anunció este miércoles en sus redes sociales que dio positivo a la COVID-19 y que presenta síntomas.

"He dado positivo a la prueba de COVID-19. He tenido varios síntomas, al día de hoy estoy mejor. Siempre fui responsable en el tema del cuidado, pero es lo que me tocó", escribió en su cuenta de Instagram.