El arquero boliviano Carlos Lampe pasa uno de sus peores momentos en el San José de su país, equipo enfrascado en una crisis económica hace meses, y ha decidido este viernes entrar en huelga ya que no se le ha pagado desde julio, mes en que la institución anunció su renovación.

"No he cobrado ningún sueldo desde que llegué al club, es más, le he prestado mucho dinero al club de mi bolsillo. Todo tiene un límite, la paciencia se termina", dijo Lampe a los medios al momento de asumir la decisión de no entrenarse.