Quienes vivían con Diego Maradona le suministraban alcohol y marihuana casi a diario, a veces para "sacarse de encima" al astro del fútbol, y eso preocupaba al cuerpo médico que lo atendía, según unos audios filtrados que publica la prensa local este miércoles.

"Decí que, dentro de todo, tengo a 'la Monona' (la cocinera Romina Milagros Rodríguez) que me cuenta las cosas. Porque si no, no te enterás nunca. Todos ayer, menos 'la Monona' y el de seguridad, todos fumando porro", le dijo al neurocirujano Leopoldo Luque, señalado como médico de cabecera de Maradona, un interlocutor que según el sitio web Infobae es parte del equipo médico.