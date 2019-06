Lionel Messi (c) de Argentina participa en un entrenamiento general este sábado, en el estadio Beira Río de Porto Alegre (Brasil). EFE

El entrenador de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, participa este sábado en una rueda de prensa en el estadio Arena do Gremio, en Porto Alegre (Brasil). EFE

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, reclamó este sábado "más apoyo y no tanta presión" para sus jugadores de cara al decisivo partido del domingo contra Catar, donde la Albiceleste urge ganar para clasificarse sin más presiones a los cuartos de final de la Copa América.

"Estos chicos necesitan apoyo y no tanta presión encima sobre si el partido es a vida o muerte. Es un partido que tenemos que ganarlo y basta. Necesitamos más apoyo porque no nos ayuda si no tenemos apoyo al menor traspié. Son jugadores que necesitan apoyo para dar lo mejor y que el clima sea positivo", reclamó.