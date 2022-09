Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team), maillot rojo de la Vuelta, volvió a sentirse "tranquilo y confiado" en sus fuerzas a pesar de haber perdido tiempo por segundo día consecutivo respecto a sus rivales de la general, y aseguró además que "la tercera semana será otra historia".

“Ha sido una etapa mejor que la de ayer. De hecho, siendo la primera vez que acababa una etapa a tanta altitud creo que lo he hecho bastante bien. Jumbo ha hecho una muy buena carrera, mi equipo también. El inicio de etapa ha sido muy duro de nuevo, con una escapada algo extraña. Después, me sentía algo agarrotado de la caída, pero me voy sintiendo mejor cada día", explicó el líder en la meta de Sierra Nevada.