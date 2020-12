Fede Valverde, centrocampista uruguayo del Real Madrid, recibió el premio de 'Jugador Cinco Estrellas Mahou' del mes de octubre cuando está en pleno proceso de recuperación de una lesión, y se lo dedicó a sus compañeros, que le ayudan "día a día a crecer".

"He mejorado muchísimo, tanto en lo personal como en lo futbolístico. Creo que también me queda muchísimo por crecer y por aprender de mis compañeros. Esto es un camino que ojalá no termine jamás y espero seguir progresando en este equipo", aseguró a los medios del club.