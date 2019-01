El tenista suizo Roger Federer, tercer favorito en Melbourne, afirmó que sus rivales necesitarán una buena actuación para poder vencerle, porque considera que está jugando a un buen nivel.

"No quiero analizar demasiado el nivel al que he jugado durante la pretemporada porque eso me podría repercutir negativamente si mañana tengo un mal inicio de encuentro", argumentó el vigente campeón del torneo, quien se enfrentará en primera ronda al uzbeko Denis Istomin, 99 clasificado en la lista ATP.