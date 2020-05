15 may. 2020

EFE Buenos Aires 15 may. 2020

El técnico brasileño Luiz Felipe Scolari "Felipao" reconoció que estuvo muy cerca de convertirse en el entrenador del Boca Juniors el año pasado y que en algún momento tendrá la oportunidad de dirigir a este club argentino.

“Fue cierto que Batistuta habló conmigo para dirigir a Boca Juniors. Esto hubiera pasado si Beraldi y Batistuta ganaban la elección, pero lamentablemente esto no pasó. Me gusta Boca, va a haber oportunidad para dirigirlo. Me gusta como juega, como hace frente al partido, como se comporta, pero también tengo identificación con todos los clubes que dirigí en todos los lugares de mundo. Pero si, tengo bastante identificación con Boca, y desde aquí estaré alentando a Boca en los últimos años”, señaló el entrenador de 69 años en diálogo con Radio Mitre.