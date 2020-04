El ciclista colombiano Fernando Gaviria (UAE Emirates Team) volvió a entrenarse en su casa, ubicada en el departamento de Antioquia (noroeste), tras superar la COVID-19 y regresar a su país en un vuelo humanitario desde Emiratos Árabes Unidos (EAU) el pasado 8 de abril.

"El coronavirus creíamos que era un juego, pero no. A mí me dio (la enfermedad) y pasé algunos días de angustia. Pero bueno, he podido regresar a casa; estoy tranquilo, aliviado, iniciando entrenamientos, entrenamientos desde casa", expresó el ciclista en un video publicado en sus redes sociales.