El brasileño Ricardo Ferretti, entrenador de los Tigres, confirmó este lunes que el goleador francés André Pierre Gignac está lesionado y no jugará el martes ante el Saprissa en los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

"Está lastimado, pero no soy doctor para explicar lo que tiene; el cuerpo médico me comenta bajo sus términos y no les entiendo. No tengo nada que decir, no cuento con él", declaró el estratega.