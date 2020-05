Ya era madrugada del 13 de mayo de 2010 en el aeropuerto de Hamburgo, unas horas después del regreso del Atlético de Madrid a la primera plana del fútbol continental, ganador 48 años después de un título europeo con dos goles del uruguayo Diego Forlán, sentado en una esquina, ya 'jugando' el siguiente partido, la final de la Copa del Rey ante el Sevilla, pensando en cómo atacar, en cómo jugar, en cómo ganar...

"Yo no era de festejar tanto cuando lográbamos los objetivos. Era como un deber cumplido. No te digo que era una obligación, pero me sentía en esa responsabilidad. Cuando lográbamos el objetivo que teníamos que lograr estaba contento, estaba bien conmigo mismo, decía que estoy en paz. Pero no me quedaba en eso que había logrado, sino en lo que iba a venir", explicó en una conversación con la Agencia EFE con motivo del décimo aniversario de la conquista de la Liga Europa contra el Fulham en Hamburgo.