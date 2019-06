El entrenador Juan Francisco Palencia renunció este jueves al banquillo de los Lobos Buap, al que salvó la temporada pasada del descenso, por diferencias con los directivos.

"Terminé contrato con los Lobos el jueves pasado y no he tenido contactos con la directiva. La visión del equipo y yo no está empatada y lo más sano es que ellos tomen sus decisiones y yo tome mi camino y me siga preparando", dijo Palencia a la cadena ESPN.