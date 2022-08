El exinternacional portugués Paulo Futre dijo este lunes que le sacaron "tarjeta amarilla", después de ser hospitalizado por problemas cardiovasculares, pero aseguró que no va a ver la "roja" porque va a dejar de fumar.

"Lo que ha pasado es que me he llevado tarjeta amarilla, pero no me voy a llevar la tarjeta roja, porque voy a dejar de fumar. No tengo otra", aseguró la leyenda del Atlético de Madrid en un vídeo publicado en sus redes sociales, en el que aparece en la cama del hospital.