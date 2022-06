El piloto hispano-argentino Gabriel Rodrigo se perderá el resto de la temporada al verse obligado a pasar por el quirófano para ser intervenido quirúrgicamente de la lesión de su hombro derecho, según confirman desde su equipo Pertamina Mandalika, que dirige Eduardo Perales.

"He tomado la difícil decisión de operarme el hombro aunque tenía la idea de intentar aguantar para poder aprovechar más hacia finales de año y aprovechar más carreras de aprendizaje, pero el problema es que cada vez que se me salía el hombro se generaba una inflamación que me hacía perder fuerza", explica Rodrigo.