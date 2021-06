Fernando González en las semifinales de 2009 de la arcilla francesa. Ese fue el último gran hito chileno en Roland Garros. Cristian Garín (n.23) intentará este domingo escribir una página más en la historia del deporte de Chile ganando en los octavos al número 2 del mundo, el ruso Daniil Medvedev.

"Yo he trabajado toda mi vida para estar aquí, tengo que jugar mejor, no me genera nada que me comparen, desde que tengo memoria me vienen comparando con los mejores de la historia del país, está demás pensar en eso", dijo Garín, nada clasificarse el viernes a los octavos, al vencer al estadounidense Marcos Girón.