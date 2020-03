El ciclista colombiano Fernando Gaviria (UAE Emirates Team), que había anunciado el pasado 12 de marzo que dio positivo por coronavirus, recibió el alta hospitalaria luego de que los últimos test que le hicieron resultaran negativos por COVID-19.

"Los últimos test que me han realizado han resultado negativos y los médicos me han dado el alta hospitalaria. Me enfoco ahora en poder volver a casa y reunirme con los míos", dijo Gaviria en un mensaje publicado en Instagram.