El defensa uruguayo del Atlético de Madrid, José María Giménez, pidió "cuidado" a la prensa cuando hable de jugadores lesionados o que no juegan en sus equipos, al incorporarse a la convocatoria de la selección de su país con vistas a la última doble fecha de las eliminatorias del Mundial de Catar 2022.

"Hay que tener un poco de cuidado cuando se habla porque se dice que los jugadores tienen lesiones o no tienen minutos. Me toco los huevos (toco madera), pero tuve una lesión sola en este año gracias a Dios y hay que seguir por este camino para que no vuelva a suceder. Llego bien", indicó Giménez a la prensa a su llegada al Aeropuerto Internacional de Carrasco, en las afueras de Montevideo.