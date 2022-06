El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, presente hoy en Barcelona para la presentación de un partido benéfico entre su equipo y los azulgrana para la lucha contra la ELA, dijo que "a día de hoy" cree que Bernardo Silva seguirá con el equipo inglés.

Aunque aclaró: "Pero como he dicho siempre ya desde mi etapa en el Barça, no quiero jugadores que no quieran estar. A día de hoy creo que seguirá".