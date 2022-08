El pívot mexicano Gustavo Ayón, ganador de 12 títulos con el Real Madrid español, se despedirá del baloncesto, este domingo en un parrido en el que un equipo de amigos suyos se medirá a la selección de México.

"No me tomó mucho tiempo tomar esta decisión. A lo largo de mi carrera he aprendido hacerle caso a mi cuerpo, en qué momento sí podía hacer bien las cosas y en cuáles no. Me cuesta más de 24 horas recuperarme después de un partido. Me retiro pleno y en buen nivel de baloncesto", explicó el centro de 37 años.