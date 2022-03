El entrenador de los Tigres UANL, Miguel Herrera, pidió al seleccionador de México, el argentino Gerardo 'Tata' Martino, que deje el cargo si tiene problemas de salud y levantó la mano para sustituirlo.

"Nos brinca porque no va a los partidos por cuestión de salud, pero si no tiene salud se tendría que hacer a un lado, no sé qué tenga. Si vuela a Argentina, tendría que volar a Honduras", dijo Herrera a la cadena ESPN, en declaraciones reproducidas este martes por los medios mexicanos.