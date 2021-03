Hugo Pérez, seleccionador de El Salvador, subrayó este viernes que la lentitud y falta de precisión de su equipo fue determinante para caer 2-0 ante Canadá en su presentación en el Preolímpico de Concacaf.

"No me gustó el traslado de la pelota, fuimos lentos, no tuvimos fluidez en los pases; nos faltó precisión, rapidez y contundencia y sumado a dos errores, eso nos costó la derrota", reconoció el técnico salvadoreño.