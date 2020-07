El director deportivo de Independiente, Jorge Burruchaga, reveló este jueves que el delantero paraguayo Cecilio Domínguez le dijo que no quiere seguir jugando en el equipo argentino.

"Cecilio me dijo que no quería seguir jugando en Independiente y quedó ahí. Yo le expliqué que, si era así, no me correspondía más hablar con él porque la situación entraba en un plano para que siguiera con los abogados", sostuvo el campeón del mundo con Argentina en México'86 en diálogo con TyC Sports.