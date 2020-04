Fotografía fechada el 16 de febrero de 2020, en la que se observa al argentino Matías 'WhiteLotus' Musso durante el partido de su equipo Infinity Esports ante Rainbow7, correspondiente a la semana 1 del torneo Apertura 2020 de la Liga Latinoamérica de League of Legends. Después de la derrota de All Knights ante Isurus, Infinity Esports y Rainbow7 cerraron el día 1 de la semana 6 en la cima de la clasificación del torneo Apertura 2020 de la Liga Latinoamérica de League of Legends. EFE/Riot Games/