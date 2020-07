Fotografía cortesía de Riot Games, fechada el 8 de marzo de 2020,en la que se observa al costarricense Jauny Vargas, carrilero superior de Pixel Esports Club, equipo de la Liga Latinoamérica de League of Legends en Ciudad de México (México). EFE/Cortesía Riot Games/SOLO USO EDITORIAL

El costarricense Jauny Vargas, carrilero superior de Pixel Esports Club, equipo de la Liga Latinoamérica League of Legends (LLA), aceptó este lunes que en su país escasean los buenos jugadores de este videojuego.

"No hay que engañarse, no hay muchos jugadores buenos en Costa Rica. Hay diferencia técnica y mecánica entre los costarricenses y los de América del Sur o México. Conocí gente buena en la Liga Tica de Leyendas (LTL), pero les falta aspirar a jugar en la LLA y no solo hacerlo por la diversión de estar en un equipo", dijo a Efe.