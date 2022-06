Jorge Valdano aseguró este jueves que el entrenador Carlos Bilardo, con el que ganó con Argentina el Mundial de México'86, terminó con su complejo de Superman, que le hizo creer que podía salir de un retiro obligatorio de tres años por sufrir hepatitis para disputar la Copa del Mundo de 1990.

"Buena parte de esos tres años fui un paciente tratándome esa hepatitis crónica, pero una vez llega Bilardo y me dice 'si me das seis meses de tu vida, yo te doy un Mundial'. Me sometí a un suplicio físico y una semana antes de empezar el Mundial (Italia 1990) me dice no te veo; si tenía un complejo de Superman, me lo resolvió Bilardo con esa decisión", explicó el exfutbolista.