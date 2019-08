El lateral español Juanfran Torres dijo este viernes que espera hacer su "mejor fútbol" con la camiseta del Sao Paulo, rescató la filosofía del argentino Diego Simeone y avisó a su excompañero en el Atlético de Madrid Filipe Luis, hoy en el Flamengo, que el día que se enfrenten no serán "hermanos".

"Aquí he venido a ayudar, no he venido aquí a pasearme, me quedan muchos años de fútbol. Me encuentro muy bien, quería salir del Atleti jugando mucho, siendo fuerte, teniendo la confianza del entrenador y espero hacer mi mejor fútbol aquí", afirmó el defensa de 34 años en su presentación con nuevo jugador del Sao Paulo.