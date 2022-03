El Gran Maestro crimeo Sergey Karjakin, suspendido durante seis meses por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) por publicar mensajes en apoyo a "la operación militar especial" rusa en Ucrania, declaró hoy que no se arrepiente de su posición respecto al conflicto.

"No soy de los que temen expresar su opinión. Expresé mi posición y me siento muy bien por no haber tenido miedo, por no haber traicionado a mi pueblo y si volviera al principio actuaría del mismo modo", afirmó en una rueda de prensa organizada por la agencia rusa RIA Novosti.