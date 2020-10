Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, habló sobre la lesión de su central Fabinho, lesionado a la media hora en Liga de Campeones, y aseguró que es "lo último" que les faltaba.

"Me ha dicho que sintió algo en el isquiotibial y eso no es bueno. Dijo que hubiera podido seguir jugando, pero sin esprintar, lo que no ayudaba tampoco mucho. Veremos. Sabremos más después de un escáner", apuntó el alemán en la cadena BT Sport.