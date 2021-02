El australiano Nick Kyrgios desató la locura en el estadio John Cain Arena de Melbourne Park tras culminar una gran remontada frente al francés Ugo Humbert (29), ante el que salvó dos puntos de partido en el duelo correspondiente a la segunda ronda del Abierto de Australia, y se enfrentará en su siguiente encuentro con el austriaco Dominic Thiem (3).

“Sois increíble chicos. No sé cómo lo he hecho, ha sido uno de los partidos más locos que he jugado en mi vida”, dijo tras finalizar el choque.