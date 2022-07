Nick Kyrgios, que cayó este domingo en la final de Wimbledon, dijo que, de haber ganado el torneo, hubiera sufrido para mantener la motivación durante el resto de su carrera.

"Estoy muy decepcionado. He jugado un primer set increíble, pero Djokovic es muy sólido, no creo que hiciera nada increíble, pero es que es muy sólido. Me quito el sombrero ante él. No he jugado bien los puntos importantes", señaló Kyrgios en rueda de prensa.