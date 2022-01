Los locales Nick Kyrgios y Alex De Miñaur (32) cumplieron con convicción en sus estrenos en el Abierto de Australia después de superar al británico de la previa Liam Broady por 6-4, 6-4 y 6-3 y al italiano Lorenzo Musetti por 3-6, 6-3 , 6-0 y 6-3.

“Grandes recuerdos aquí, no hay otro sitio en el que me gustaría más que aquí. Él es un rival muy talentoso, he podido jugar un gran tenis para remontar”, comentó la principal esperanza ‘aussie’ tras abordar un brillante juego en la red con el que cerró hasta 28 puntos.