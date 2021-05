La boxeadora panameña Atheyna Bylon dijo este miércoles a EFE que siente una "alegría inmensa" por su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y que ahora con más "experiencia" puede hablar de pelear por una medalla olímpica de boxeo para Panamá.

"Desde el primer día que he estado en el boxeo, siempre me he mentalizado en una medalla de oro para Panamá. Tenemos más experiencia en esta ocasión y un buen equipo de trabajo. Daré lo mejor de mi, como siempre lo he hecho cuando peleó por Panamá. Pueden estar seguros que iré con todo" apuntó Bylon.