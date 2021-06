El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, destacó este martes los protocolos sanitarios cumplidos por el fútbol continental durante la pandemia de coronavirus, sin pronunciarse sobre la Copa América, tras la designación de Brasil como nueva sede.

"En Sudamérica, con este protocolo, con la protección que estamos aplicando, supimos y demostramos que somos un ecosistema seguro, y no me refiero solamente a jugadoras, jugadores y árbitros, me refiero al ecosistema total del fútbol", expresó Domínguez al comienzo de los sorteos de octavos de final de las Copas Sudamericana y Libertadores.