La holandesa Marianne Vos, una de las favoritas entre las inscritas para disputar este sábado la segunda edición de la clásica París-Roubaix femenina, ha causado baja en la carrera tras dar positivo en un test de covid-19 pocas horas antes de la salida, confirmado en otro posterior.

"La decepción es enorme. Estaba deseando participar en esta carrera. Cuando conocí el resultado esta mañana el mundo se me vino encima por un momento, pero apoyo la política del equipo. No hay que correr ningún riesgo con la salud. Me vuelvo a casa a descansar", comentó la ciclista en un comunicado del Jumbo Visma.