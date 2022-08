Para las mujeres de Tamazunchale jugar al fútbol va más allá de practicar un deporte; es la forma en la cual se empoderan para encarar la vida en su municipio, uno de los seis del céntrico estado mexicano San Luis Potosí con Alerta de Género activada.

"En la calle me siento más confiada porque el fútbol te hace más ruda, que no me deje de nadie. Antes era tímida, callada, no me gustaba participar en actividades y gracias al fútbol me he explayado más", explicó este sábado a Efe Danna Paola Luna, la capitana del equipo juvenil de las Sultanas de Tamazunchale y jugadora de la selección municipal.