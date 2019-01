La selección de fútbol de Costa Rica viajó este jueves para enfrentar como visitante a su similar de Estados Unidos el próximo sábado, compromiso que significará el debut en el banquillo costarricense del entrenador uruguayo Gustavo Matosas.

El equipo 'tico' está conformado por muchos jóvenes, futbolistas de la liga local y de la Liga estadounidense (MLS), actualmente en vacaciones, pues al no tratarse de una fecha FIFA oficial para amistosos, no fueron convocadas las principales figuras cuyos clubes no estaban en obligación de cederles.