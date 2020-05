24 may. 2020

EFE Lima 24 may. 2020

Las jugadoras de la liga peruana de fútbol femenino han lamentado la falta de respaldo en la crisis desatada por el avance del coronavirus y que las preocupaciones por reanudar la Liga en apariencia solo tengan en cuenta los intereses de los hombres.

"Es la verdad. No tenemos algo que nos respalde, pero nosotras nos sentimos profesionales en lo que hacemos, así no lo reconozcan y no nos valoren lo suficiente", dijo en redes sociales Cindy Novoa, considerada la mejor jugadora de la temporada 2019.