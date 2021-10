El seleccionador de Chile, Martín Lasarte, defendió este sábado el rendimiento del delantero Alexis Sánchez en la derrota con Perú del pasado jueves (2-0) y dijo que este domingo espera una selección de Paraguay "dura de sortear", por el siguiente partido de clasificatorias mundialistas.

"Cuando un jugador no puede dar el máximo, tiene que dar cinco. Y Alexis no estaba para el siete, porque no estaba en su mejor momento, pero lo vi con ganas, siempre intentó, no se escondió. Eso es un elemento positivo y ha sido valorado por sus compañeros", dijo en relación a la criticada actuación del jugador ante Perú.