El estadounidense Will Zalatoris y el británico Matt Fitzpatrick, con un acumulado de cuatro bajo par, se situaron este sábado al mando del Abierto de Estados Unidos, en una tercera jornada en la que el español Jon Rahm (-3) se atascó en el hoyo 18 y perdió la ocasión de hacerse con el liderato en solitario.

La tercera jornada de un Grande siempre se define como 'moving day' o 'día de mudanza', y no ha fallado a la expectativas, con muchos favoritos haciendo estragos con las dificultades que presentaba The Country Club y su cambio climático que intensificó el viento, puso los greenes más duros y únicamente vio cómo dos jugadores se destacaron sobre los demás: Will Zalatoris y Matt Fitzpatrick.