En una convocatoria más de la selección española se repitieron las ausencias de Sergio Ramos y Iago Aspas, a los que el seleccionador Luis Enrique Martínez no les cerró las puertas para un futuro regreso, pero dejó claro que en el presente ve a jugadores en su demarcación por encima de ellos en rendimiento.

"Siempre he gustado a muy poquitos y no hay problema", respondió Luis Enrique ante el debate de las ausencias en su lista con jugadores que tienen continuidad como Ramos o Aspas y la presencia de otros que apenas están jugando como Marco Asensio o Jordi Alba. "Es normal que haya aficionados de equipos que quieren que vaya uno, a mi también me pasaba cuando era pequeño y no llevaban a Eloy y Ablanedo a la selección".