Fotografía cedida por Eric Charbonneau donde aparece el exjugador de baloncesto Magic Johnson mientras posa a su llegada al preestreno de su documental "They Call Me Magic" el 14 de abril en Los Ángeles, California. EFE/ Eric Charbonneau

El exjugador de baloncesto Magic Johnson presentó este martes en una rueda de prensa su docuserie "They Call Me Magic", una obra en la que narra su historia en sus propios términos y sale al paso de recientes producciones audiovisuales que cuestionan su figura.

"Algunos han intentado contar mi historia, mi propio camino, pero tenía que ser yo quien lo contara", reincidió Johnson en una clara referencia a "Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty" (HBO Max), que se estrenó el mes pasado y cuestiona el legado de jugadores como Kareem Abdul-Jabbar o el mismo Johnson.